Hartjes en duimpjes voor Ed en Anita

Het was een concert vol verzoeknummers. Bijvoorbeeld van Marianne uit België, ,,Zij vraagt om Mexico, onze eerste single”, vertelt Ed Kouwenhoven. Anita knikt. ,,Dat was wel even oefenen.” Er zijn meer dan genoeg verzoekjes binnengekomen om twee uur uitzending te vullen. En dat deden ze vanuit hun boot in de haven bij Tholen. ,,,Dat geeft natuurlijk veel sfeer, zo met dat water en de Zeeuwse vlag op de achtergrond. We doen het heel simpel hoor, heel eenvoudig. Met een kleine set en de telefoon in de hoek.” En sfeer gaf het zeker, al was het alleen al omdat Anita en Ed zo zichtbaar genoten.

Omdat nu geen enkel concert gegeven mag worden en er ook geen nieuwe boekingen bij komen voor later dit jaar wilde het duo op deze manier wat voor de fans doen. ,,We dachten dat we toch eens een beetje van ons moesten laten horen. En het is ook goed want we moeten toch een beetje in vorm blijven. Je moet je stembanden blijven trainen.” Naast dit facebookconcert treden Anita en Ed ook op bij verzorgingshuizen. Dat hebben ze gedaan bij Ten Anker in Tholen, in Zeeuws-Vlaanderen en binnenkort gaan ze richting Spijkenisse. Dat zijn allemaal gratis optredens, maar ze doen het graag.