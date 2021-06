Harinkje als hart onder de riem valt uitstekend in de smaak bij Thoolse senioren

Gelukkig voor mevrouw Hommes weten ze in zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland wel raad met zo’n visje. Vergezeld met vers stokbrood en fijngesneden uitjes werden ze zaterdag royaal uitgedeeld aan de bewoners. Ook in acht andere zorgcentra op Tholen stond de lekkernij op het menu dankzij een gulle gift van vishandelaar Gydo van de Velde. ,,We delen vandaag zo’n 600 haringen uit. Dat was best even werk, want normaal maak je die in zulke hoeveelheden op de man klaar.”