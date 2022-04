Harde wind blaast vrachtwagen van de weg op Oesterdam

In Zeeland schieten de acties voor Oekraïne als paddenstoe­len uit de grond; ‘Onze telefoons zijn ontploft’

THOLEN - Overal in Zeeland wordt actie ondernomen voor Oekraïne. De eensgezindheid lijkt groot en datzelfde kan worden gezegd over de bereidwilligheid van de Zeeuwen om spullen of geld te doneren..

28 februari