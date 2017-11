Grotere Bergse Diepsluis op verlanglijstje gemeente Tholen

Vanuit de zogeheten Stuurgroep IJzendijke, die de Zeeuwse lobbyist in Den Haag aanstuurt, is aan de besturen van gemeenten gevraagd om onderwerpen aan te leveren die zich in hun visie lenen om te worden meegenomen in een lobbytraject vanuit Zeeland. Het gaat daarbij om projecten die de gemeente niet alleen kan aanpakken omdat die de financiële mogelijkheden overstijgen en een regionale uitstraling hebben.

Schuttijd

Vergroting van de Bergse Diepsluis is een wens die Tholen al langer heeft, én is noodzaak, stelt een woordvoerder. De verbinding voor scheepvaart tussen Oosterschelde en het Volkerak-Zoommeer is sinds 1986 in gebruik. De schuttijd, de tijd die een schip nodig heeft om de sluis te passeren, staat op zeventien minuten. Omdat de sluis ook steeds vaker open moet, levert dat vertragingen op voor verkeer op de Oesterdam.

Hoewel Tholen in 2014 al een duidelijk signaal gaf aan het Ministerie van Economische Zaken dat het niet gediend was van boren naar schaliegas in het gebied, blijft het onderwerp iets dat de gemeente in de gaten houdt. Overigens mag er tot 2023 nergens in het land naar schaliegas geboord worden. Andere onderwerpen die Tholen heeft aangedragen, zijn het behoud van pulsvisserij als vismethode en dat recreatiesector en natuur moeten profiteren van het zout worden van het Volkerak-Zoommeer. Ook wil de gemeente dat het Rijk de geldkraan openhoudt.

Yerseke

De gemeente Reimerswaal focust zich wat betreft de lobbyagenda op Yerseke. ,,Het dorp ontwikkelt zich in snel tempo tot een belangrijke logistieke hotspot voor de internationale handel in schelpdieren en vis'', schrijven Burgemeester en Wethouders in een brief aan de stuurgroep. Ook verwijst de gemeente naar de sterke groei van het aantal bezoekende toeristen. Reimerswaal wil in ieder geval in de periode 2017-2020 zélf 3,5 miljoen euro investeren in de kern Yerseke, om bijvoorbeeld infrastructurele maatregelen te nemen. Door het op de lobbyagenda te plaatsen, zet de gemeente in op financiële ondersteuning.