Grote brand verwoest schuur in Sint Philipsland

De melding van de brand kwam rond 21.00 uur. Een extra tankautospuit, een waterwagen en een hoogwerker uit Bergen op zoom werden opgeroepen. Even later werd ook een waterwagen uit Woensdrecht ter plaatse gevraagd. Om 21.24 uur schaalde de brandweer op naar grote brand. Hierop werd een derde tankautospuit opgeroepen en een adviseur gevaarlijke stoffen en nog een waterwagen uit Bergen op Zoom. Volgens de veiligheidsregio Zeeland waren op dat moment geen dieren meer aanwezig in het pand. De schuur staat naast een woonhuis en een andere schuur. Het woonhuis werd niet bedreigd. Wel lag asbest op het dak van de schuur, maar de adviseur gevaarlijke stoffen schat in dat verspreiding beperkt blijft tot een aangrenzend weiland. Twee personen hebben rook geïnhaleerd en zijn in een ambulance gecontroleerd. Rond 22.30 uur was de brand onder controle en het gevaar voor uitbreiding geweken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.