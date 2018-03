Griepepidemie: Bravis ziekenhuis en Amphia stellen operaties uit

ROOSENDAAL/BREDA - Door de griepepidemie zijn Bravis ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal) en Amphia in Breda genoodzaakt om planbare operaties uit te stellen. Amphia verwacht deze week op ruim honderd patiënten uit te komen van wie operatie, onderzoek of behandeling wordt verplaatst.

De maatregel is nodig, zegt Amphia-woordvoerster Patricia Stroo, om meer personeelshanden aan het bed te krijgen. Sinds begin deze week is het aantal grieppatiënten dat vooral via de Spoedeisende Hulp het Amphia binnenkomt 'aanzienlijk' toegenomen. Het zijn vooral kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen en chronisch zieke mensen. Dat zorgt voor grote druk op de beddencapaciteit.

Eenzelfde beeld bij Bravis ziekenhuis. Daar is een crisisteam klinische opnamecapaciteit samengesteld om dagelijks de vinger aan de pols te houden en maatregelen te nemen om bedden vrij te houden voor spoedopnamen. Gevolg is dat ook in dit ziekenhuis operaties zijn verzet. Patiënten worden hierover telefonisch ingelicht.

Heel vervelend

Stroo van Amphia begrijpt dat het voor patiënten 'heel vervelend' is als een geplande ingreep of onderzoek niet doorgaat. ,,Mensen bereiden zich daarop voor. Maar tot nu toe tonen zij begrip voor de situatie.'' Amphia bekijkt dagelijks of de 'code rood' nog van kracht is of dat teruggeschakeld kan worden naar een 'normale situatie'.

Los van het feit dat ook veel ziekenhuismedewerkers geveld zijn door griep, is een bijkomend probleem voor de ziekenhuizen dat patiënten niet kunnen doorstromen naar zorg- en verpleeginrichtingen. Oorzaak: ook daar heeft de griep toegeslagen en zitten veel medewerkers ziek thuis. Ouderen die medisch gezien ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis, moeten noodgedwongen blijven en houden bedden bezet.