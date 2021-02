Glasravage bij inbraak Kaeswienkeltje Tholen; ‘Dat moet een flinke klap zijn geweest’

Vermoorde man op Oesterdam is inderdaad Paco uit Colombia

12 januari THOLEN - Het is nu zeker dat de vermoorde man die vorig jaar op 17 oktober op de Oesterdam in Tholen is gevonden, de 50-jarige Jose Francisco Velasquez Castillo uit Colombia is, bijgenaamd Paco. De politie heeft dit onlangs officieel vastgesteld.