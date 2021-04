Gewonde ‘Zeeuwse’ zeearend ontsnapt uit opvangcentrum: gevecht met rivale ligt op de loer

SINT PHILIPSLAND - De zeearend uit de Slikken van De Heen bij Sint Philipsland, die ruim twee weken geleden zwaargewond werd aangetroffen, is woensdag ontsnapt uit een vogelopvangcentrum in Zundert. Het is nu de vraag of ze terugkeert naar haar oude stek. In dat geval kan het wel eens op een gevecht met haar rivale uitdraaien.

De zeearend leeft al jaren in het natuurgebied bij Sint Philipsland. Enkele jaren geleden bracht ze daar het eerste Zeeuwse zeearendenjong ter wereld. Onlangs ging het mis toen ze weer aan het broeden was. ,,Eigenlijk zit zo'n vrouwtje dan bijna continu op het nest, terwijl het mannetje haar voedt’’, zegt Dirk van Straalen van de Zeearenden-werkgroep Nederland. ,,Maar op een bepaald moment viel het ons op dat ze vaak van het nest af ging om zelf te jagen. 'Wat is hier aan de hand?’, dachten we.’’

Weggepest

Later werd de vrouwtjes-zeearend gewond en verzwakt aangetroffen in een polder bij Steenbergen. Het is zo goed als zeker dat haar territorium is ingepikt door een ander vrouwtje en dat de man ook voor deze nieuwe vrouw heeft gekozen. Ze is als het ware weggepest. ,,In die zin is de dierenwereld keihard’’, zegt Van Straalen. ,,Zeearenden zijn op zich monogaam, maar ja... dat zijn mensen ook, en daar gaat het ook wel eens mis.’’

Volledig scherm De zeearend kon eerst niet zelfstandig eten en werd daarom gevoerd door de verzorgers © Still uit video De afgelopen twee weken werd de gewonde zeearend verzorgd in een vogelrevalidatiecentrum in het Brabantse Zundert. Daar constateerden ze dat de verwondingen vrijwel zeker zijn veroorzaakt door een andere zeearend. Het dier herstelde gelukkig goed. Zo goed dat ze woensdag besloot er zelf vandoor te gaan. Met haar scherpe snavel en klauwen heeft ze het gaas van de kooi kapot gemaakt, waarna ze is ontsnapt. Dat is op zich niet erg. Het plan was toch om haar binnenkort weer vrij te laten. ,,Ik vind het wel mooi dat ze nu zelf heeft besloten niet langer te wachten’’, zegt ecoloog Pepijn Calle van Het Zeeuwse Landschap, de organisatie die waakt over de Slikken van De Heen. Van Straalen denkt daar ook zo over. ,,Blijkbaar zijn haar klauwen, snavel en vleugels zo sterk dat ze dit kon doen. Dat is heel belangrijk om te overleven.’’

De vraag is nu of het dier terugkeert naar het gebied waar ze al jaren leefde. In dat geval is de kans groot dat het (weer) uitdraait op een gevecht met het nieuwe vrouwtje dat haar vermoedelijk heeft weggepest. Zeearenden hebben doorgaans een enorme territoriumdrift. ,,Er zijn gebieden in Duitsland, waar veel meer zeearenden zitten, waar territoriumstrijd doodsoorzaak nummer één is onder deze dieren’’, zegt Van Straalen. Hij en Calle denken allebei dat het beter is als de herstelde vogel een ander plekje zoekt. ,,De meest geliefde plekken zijn wel bezet, maar ook in de mindere gebieden kunnen zeearenden zich prima redden’’, zegt Calle. ,,Wat dat betreft is het hier luilekkerland voor ze. Er is voedsel genoeg.’’ De zeearenden jagen op onder meer ganzen en vis.

Weer geen jong

Het jammere aan de hele kwestie is dat het vrouwtje weer geen jong op de wereld heeft kunnen zetten. En dat terwijl het er zo hoopvol uitzag. Ze was tenslotte aan het broeden. Dat was de vorige twee jaren ook al misgegaan. ,,Het ene jaar is het nest bij een storm uit de boom gewaaid, het andere jaar hebben sportvissers de rust meermaals verstoord’’, weet Van Straalen. De kans is volgens hem aanwezig dat het nieuwe vrouwtje in de toekomst voor het tweede Zeeuwse zeearendenjong gaat zorgen. ,,Zo is de natuur.’’

Van Straalen en Calle hopen dat het gewond geraakte en nu ontsnapte dier ooit nog eens ergens zal worden gespot. Het dier is geringd, dus dat zou zomaar kunnen gebeuren. Donderdag is ze in elk geval nog niet gesignaleerd in de Slikken van De Heen, wat erop zou kunnen wijzen dat ze haar heil ergens anders zoekt.