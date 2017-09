Gewonde bij kop-staartbotsing in Tholen

Vrolijke gezichten in Thoolse wijk 'Tranendal'

23 september THOLEN - Tranendal. Dat is hoe de Kuipersdreef, Touwslagersdreef en Zoutziedersdreef in Tholen bekend staan. Een wijk met hoofdzakelijk huurwoningen. Waar bewoners van elkaar niet weten dat ze er wonen. Daar is zaterdagmiddag verandering in gebracht met een cultuurmarkt. “Ik zie vandaag mensen die nooit eerder heb gezien”, zegt Samira Oumhamed.