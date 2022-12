Gewonde bij koolstofmonoxidevergiftiging in loods Poortvliet

Hulpdiensten kregen de melding omstreeks 16:30 uur binnen. De koolstofmonoxide was afkomstig van een verwarmingsbron, aldus de brandweer ter plaatse. Na een ruim uur was de concentratie koolstofmonoxide in de loods weer laag genoeg en kon de brandweer gaan inpakken. Van wat voor verwarmingsbron de CO afkomstig was is niet bekend gemaakt. Wel is duidelijk dat het niet om een CV-ketel ging.