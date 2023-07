Geregeld zon, maar ook enkele wolken op Tholen vandaag

Kringloop 2e Kans groeit maar door en Anna Zorgt profiteert daar van

De kringloop in Sint-Annaland bestaat drie jaar en dat wordt gevierd met (alweer) een uitbreiding. De 2e Kans heeft nu ook een hal voor meubels. Daar was tot nu toe weinig plek voor. ,,Dan kwamen mensen met een bank en dan moest ik zeggen dat ik daar geen plek voor had. Dat kan nu gelukkig wel", zegt manager Marijke van Dijke.