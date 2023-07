Geregeld zon, maar ook enkele wolken op Tholen vandaag

Lowys Porquin­stich­ting komt met nieuwe manier van lesgeven in voormalig Juvenaatge­bouw

BERGEN OP ZOOM - Betere leerprestaties door kinderen hun eigen weg te laten ontdekken. Die gedachte staat centraal in een nieuw onderwijsconcept, dat de Lowys Porquinstichting vanaf augustus 2025 in het voormalige Juvenaatsgebouw in Bergen op Zoom wil aanbieden.