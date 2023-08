Bart Nieuwkoop was nooit helemaal weg bij Feyenoord

Dat Bart Nieuwkoop in de zomer van 2021 vertrok bij Feyenoord, was niet onlogisch. In zijn zesde seizoen bij de hoofdmacht verloor de Tholenaar de concurrentiestrijd van Lutsharel Geertruida, waarna de club hem geen nieuw contract aanbood. Twee rijke jaren bij het Belgische Union Saint-Gilloise verder, keert Nieuwkoop terug bij Feyenoord, waar hij tot 2027 tekent. En dat is eigenlijk wel logisch.