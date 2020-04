Gemeente Tholen krijgt gelijk van rechter: beschuldigingen over corruptie waren onterecht

Vragen over de Zeeuwse aanpak van corona? Stel ze aan Jan Lonink

14 april MIDDELBURG - Wie vragen heeft over de aanpak van het coronavirus in Zeeland kan die woensdagmiddag 15 april rechtstreeks stellen aan Jan Lonink, de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. Lonink is tussen 15.30 en 16.00 uur live te zien via de Facebookpagina Zeelandveilig.