Gemeente Tholen en DNWG lijnrecht tegenover elkaar na vondst resten oude stadspoort: ‘Niet zorgvuldig gehandeld’

De gemeente Tholen heeft het vervangen van kabels en waterleidingen aan de Kaaij in Tholen-stad vorige week laten stilleggen omdat er restanten van een middeleeuwse muur zijn gevonden. Volgens wethouder Peter Hoek heeft netwerkbedrijf DNWG, dat daar namens Evides en Stedin bezig was, ‘niet zorgvuldig’ gehandeld en moest de gemeente ingrijpen. ,,Dit soort werkzaamheden moeten onder archeologische begeleiding plaatsvinden. DNWG had geen vergunningen. Om die reden zijn de sleuven dichtgegooid en moet DNWG die alsnog gaan regelen.”

Juist erg zorgvuldig

,,Wij hebben juist uiterst zorgvuldig gehandeld”, laat DNWG via woordvoerder Dorien Tjin-Kinds weten. ,,Voordat wij aan het werk gingen, hebben wij zoals gebruikelijk het projectplan gedeeld. Wij gaven aan dat wij kabels en leidingen gingen vervangen en dus werken in bestaande tracés, in geroerde grond. Ook vroegen we de gemeente of er op betreffende locatie archeologische aandachtgebieden bekend zijn waarmee wij rekening moesten houden. Dat was, omdat het om geroerde grond ging, niet het geval.”