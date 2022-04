Gemeente Tholen begint voedselbos op 1 april

Zes maanden cel voor stalken ex

MIDDELBURG - De 50-jarige Raymond V. uit de gemeente Tholen is vrijdag door de rechtbank in Middelburg voor stalking van zijn ex-partner veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien maanden waarvan acht voorwaardelijk, een proeftijd van drie jaar en een contact/gebiedsverbod van vijf jaar. Ook moet hij zijn ex een schadevergoeding van 6466 euro betalen.

11 maart