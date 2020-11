Gelovigen in Tholen willen flinke kerkklok, maar van gemeente mag het geluid wel wat minder hard dan een drillboor

Daar vroeg de HHG aan de Raad om een beperkend klokkeluid-voorschrift uit de bouw(omgevings)vergunning te schrappen. Als het aan de gemeente Tholen ligt is de klok straks slechts bij zes omwonenden te horen. Dat vindt de HHG onaanvaardbaar. Want een kerkklok is juist bedoeld om alle gelovigen in het dorp op te roepen naar de kerk te komen. De HHG wil best wat beperkingen stellen aan de duur van het beieren, of andere maatregelen om de overlast te beperken, maar een miniklokje met miniklepeltje, dat gaat de gelovigen te ver.

Kerkklok is erg duur

Overigens is de nieuwe kerk aan de Prins Bernhardstraat-Grindweg al volop in aanbouw. De HHG wil de kerk voor eind december in gebruik nemen. Alleen zonder klok voorlopig. Dat komt niet alleen door het juridische gesteggel tussen gemeente en HHG. Een kerkklok is erg duur, zo’n 11.000 euro. Dat geld is er nog niet en wil de kerkgemeente de komende jaren bijeenbrengen, zei Hakvoort in Den Haag. Maar om te voorkomen dat de gemeente direct de klepel verwijdert, wil de HHG een betere klokkeluidregeling, zonder al te veel beperkingen. Beperkingen die volgens de kerkgemeenschap bovendien een inbreuk vormen van het grondrecht voor het oprichten van een kerk.

Net zoveel geluid als een drillboor

Volgens de gemeentewoordvoerster van Tholen is die geringe inbreuk aanvaardbaar als het gaat om bescherming van de belangen van omwonenden, ‘die woonden daar al voordat we een afwijkingsvergunning voor de kerk verleenden. Zij hebben er niet voor gekozen om naast een kerk te wonen en daar willen we rekening mee houden. Want voor een nieuwe kerk willen we wel geluidseisen aan het klokegelui kunnen stellen. De klok die de HHG wil ophangen produceert 95 decibel, net zoveel als een drilboor.’ In ieder geval wil de gemeente Tholen van de HHG voorafgaand aan het ophangen van een klok precies weten om welke type klok het gaat, hoeveel geluid die in de buurt maakt en welke dempingsmaatregelen mogelijk zijn. De HHG vindt dat niet nodig en wil pas onderzoek doen als de klok hangt en beiert. Pas dan kun je volgens Hakvoort bepalen wat de beste oplossingen zijn om overlast te voorkomen. Overigens bevestigden beide woordvoerders dat er nog steeds constructief overleg is tussen gemeente en HHG en dat een compromis nog altijd mogelijk is. De Raad van State doet in ieder geval binnen enkele weken uitspraak.