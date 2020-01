Geheime dossiers zwembad De Spetter alsnog openbaar: ‘Reken maar dat ik met vragen kom’

Vrienden van Siem uit Sint-Annaland steunen dit jaar liefst drie goede doelen

19:46 SINT-ANNALAND - De Vrienden van Siem uit Sint-Annaland gaan dit jaar voor liefst drie goede doelen geld inzamelen: twee in het Bravis Ziekenhuis en één in de Daniël den Hoed-kliniek in Rotterdam. In 2019 werd nog 23.500 euro opgehaald voor het Sophia Kinderziekenhuis.