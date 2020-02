Geheime documenten over De Spetter hoeven niet versneld openbaar gemaakt

Raadslid Vincent Bosch had daar om gevraagd, omdat hij zo snel mogelijk in openbaarheid wilde praten over die documenten. Volgens hem wordt in de stukken ingegaan op fouten tijdens het renovatieproces van het zwembad. Fouten die voorkomen moeten worden bij de op handen zijnde renovatie van het andere zwembad in de gemeente, Haestinge in Sint-Maartensdijk.