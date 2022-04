Fietser gewond door aanrijding met bestelbus in Sint-Annaland

5 jaar cel voor invoer cocaïne; ouders vrijgespro­ken van witwassen

BREDA - De 56-jarige Johan B. uit Mijdrecht is veroordeeld tot vijf jaar cel voor de invoer van drugs via het papierhandelbedrijf, dat hij in 2016 runde in Sint Philipsland. Ook moet hij een boete van 50.000 euro betalen.

