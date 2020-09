Felle brand verwoest keukenwinkel in Sint Maartensdijk: ‘Heel familiebedrijf is verloren’

videoSINT MAARTENSDIJK - Een uitslaande brand heeft zaterdagavond keukenwinkel Potter aan de Nijverheidsweg in Sint Maartensdijk in de as gelegd. ,,Elk boutje, elk stripje, alles is verloren.”

Rond 22.10 uur werd de brandweer gealarmeerd. Meerdere blusvoertuigen werden ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweer zette ook twee waterwagens, een watertransportsysteem en een schuimblusvoertuig in. De vlammen sloegen uit het dak en waren tot ver in de omgeving te zien. Zeeuwse brandweerlieden kregen hulp van collega's uit de regio, onder meer van het korps in Bergen op Zoom. In de winkel, waar keukens en badkamers worden verkocht, waren kleine explosies te horen. Ook kwam er veel rook vrij en was sprake van vliegvuur.

Om 0.05 uur meldde de Veiligheidsregio dat het de brandweer was gelukt te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naastgelegen complex waar Pluumpot en timmerfabriek Muller gehuisvest zijn. In het pand staan onder meer tientallen caravans en boten gestald. Om 0.42 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven.

Volledig scherm Patrick Potter (midden) ziet hoe het bedrijf van zijn vader in vlammen opgaat. © Joeri Wisse De vlammenzee bij Potter Keukens deed denken aan de felle brand van drie jaar geleden waardoor een loods van de firma Lion Foods BV aan de Nijverheidsweg werd verwoest. ,,Toen waren we ook al bang dat de vlammen zouden overslaan naar de loods vol caravans en boten”, zegt caravaneigenaresse Janneke Simons, die vanuit Tholen naar Sint Maartensdijk was gekomen. “Gelukkig stond de wind voor ons nu weer de goede kant op”, reageerde Ronald Muller van de gelijknamige timmerfabriek. ,,Als je hoort dat er weer brand is, gaat je hart wel flink tekeer.”

Patrick Potter keek machteloos toe

Patrick Potter, de zoon van de eigenaar van Potter Keukens, keek aan de achterkant van het bedrijf machteloos toe hoe het gebouw in vlammen opging. ,,Een heel familiebedrijf, elk boutje, elk stripje, alles is verloren.” De man is zelf vrijwilliger bij de brandweer in Sint-Maartensdijk. Toen de pieper afging, vloog hij van Sint Annaland naar het bedrijf, maar toen Potter er aankwam was er al geen redden meer aan.

Quote Een heel familiebe­drijf, elk boutje, elk stripje, alles is verloren. Patrick Potter, zoon van de eigenaar van Potter Keukens

Potter Keukens bestaat al meer dan 25 jaar. Zelf was Patrick als ZZP’er betrokken. ,,Hier in dit hoekje had ik mijn opslag”, zei hij terwijl de brandweer de vlammen uit het al volledig ingestorte gebouw probeerde te bedwingen.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen.

Volledig scherm © HV Zeeland

Volledig scherm x © HV Zeeland

Volledig scherm Brandweerlieden bestrijden het vuur in de keukenwinkel. © Joeri Wisse

