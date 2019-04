Feestje rondom Windpark Krammer is voor iedereen

,,Het windpark is gebouwd voor de omgeving, dus de opening is ook voor de omgeving”, zegt Marlous Nooi van het Windpark. Iedereen is welkom, maar ze doelt daarmee in het bijzonder op omwonenden, en leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind. Ze kunnen gratis het KrammerFest (vrijdag 17 mei) bezoeken of een dag later meedoen aan de KrammerRun, een hardloopevenement tussen de windmolens door. Aanmelden voor die evenementen kan via de website krammerfestival.nl