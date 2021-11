Extraatje voor Thoolse bedrijven en clubs die Corona-Checkapp inzetten

Eindelijk een oplossing voor de gevaarlijk­ste weg van Zeeland: Vosmeer krijgt zijn rondweg

OUD-VOSSEMEER - Zwaar verkeer dat over de Molendijk (N656) door Oud-Vossemeer rijdt, is over een paar jaar verleden tijd. Dan moet de langverwachte rondweg ten zuiden van het dorp in gebruik zijn.

2 september