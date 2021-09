‘Ernstige dreiging’ rondom woning Tholen houdt verband met mislukte cokedeal en vergisontvoering

THOLEN - Rondom een woning in de Gareelmakersdreef in Tholen heerst een ernstige dreiging. Dat meldt de politie. Die is vrijdag een buurtonderzoek begonnen en geeft aan de zaak zeer serieus te nemen. De dreiging lijkt in verband te staan met een mislukte cokedeal, de vergisontvoering en andere incidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.

Wat de dreiging op het huis in Tholen precies inhoudt, kan de politie niet zeggen. Maar eerder werden er explosieven geplaatst bij twee woningen in Alblasserdam. Ook werd er opzettelijk brand gesticht in een bedrijfspand in Zwijndrecht en is een woning in Hendrik-Ido-Ambacht beschoten. In de buurt van die woning is een vuurwapen aangetroffen.

Met het buurtonderzoek in Tholen probeert de politie meer informatie te krijgen over de dreiging en andere opvallendheden in de buurt. Wie informatie heeft die van belang kan zijn voor het onderzoek kan bellen met de gratis opsporingstiplijn 0800-7060 of anoniem 0800-7000.

Alex R.

De recente incidenten hebben vermoedelijk te maken met een partij cocaïne die op 28 juli is onderschept in de haven van Antwerpen en waar de 59-jarige zakenman Alex R. uit Alblasserdam de spil in lijkt. Alex R. meldde zich bij de politie omdat hij vermoedt dat hij het doelwit was van de vergisontvoering in het Noord-Hollandse Cruquius. Sindsdien lijken hij en zijn familie het mikpunt van geweldsincidenten. Alblasserdam is zelfs sinds donderdagavond aangewezen als ‘veiligheidsrisicogebied'. Dat houdt in dat de politie preventief mag fouilleren. Een 43-jarige vrouw uit Rotterdam en een 24-jarige man uit Amsterdam zijn in aangehouden.