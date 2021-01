En weer wordt er een gestolen kluis gevonden op Tholen, ditmaal afkomstig uit Kamperland

THOLEN - Voor de tweede keer in een paar dagen tijd is er een gestolen kluis gevonden op Tholen. Op 30 december vond de 9-jarige Stijn de Viet al een kluis bij het Deurloo's Kaaitje, dit keer trof een voorbijganger een soortgelijke ijzeren bak aan in een sloot aan de Kettingdijk.

Deze tweede gestolen kluis is gevonden op een paar kilometer afstand van de vorige. Dit keer gaat het om een kluis die eind december is gestolen uit een woning in Kamperland, laat de politie weten. ,,De vorige was afkomstig van een inbraak in Krabbendijke."

Ook deze tweede kluis is inmiddels weer terug bij de rechtmatige eigenaar, die er enkel nog papieren in aantrof. ,,Een voorbijganger zag de kluis liggen in de sloot en heeft toen de politie gebeld. Boa's hebben de kluis uit het water gehaald en wij hebben zaterdag contact opgenomen met de eigenaren. Die zijn de kluis dezelfde dag nog op komen halen."

Het is opmerkelijk dat de in Kamperland en Krabbendijke gestolen kluizen op Tholen worden gedumpt. De politie verzoekt mensen die iets verdachts hebben gezien dan ook contact op te nemen via 0900-8844.