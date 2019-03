Elk hoekje van het museum in Sint-Annaland wordt gebruikt om stukken op te slaan

SINT-ANNALAND - Voor het eerst in twaalf jaar hield streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland zaterdag weer een open dag. Als extraatje mochten bezoekers ook in de depots kijken.

Het museum kan wel wat nieuwe vrijwilligers gebruiken. Nu zetten ongeveer vijftig mensen zich in voor De Meestoof, maar extra handjes zijn welkom. Dat was één van de redenen om de deuren weer eens open te zetten vóór het begin van het seizoen. Door bezoekers ook in de depots te laten kijken en te laten zien wat de vrijwilligers daar doen, hoopte het museum mensen te enthousiasmeren.

Zo was in de voormalige brandweerkazerne, één van de plekken waar museumstukken worden opgeslagen, de groep actief die alle spullen die binnenkomen registreert. In het hoofdgebouw konden bezoekers via een smal houten trapje in de ruimte komen waar de schilderijen staan opgeslagen. Helemaal in de nok. ,,Je ziet het, elk hoekje van het museum wordt gebruikt om stukken op te slaan’’, zei vrijwilliger Rianne van Hees.

In het schilderijendepot werden de bezoekers rondgeleid door Ton Bruyns. Hij vertelde dat het museum doorgaans heel veel spullen krijgt aangeboden. ,,Het overgrote deel nemen we aan, hoor, maar we zijn wel kritisch. Stukken moeten een relatie hebben met het eiland. We vragen mensen altijd een verklaring te ondertekenen waarmee ze afstand doen van het stuk dat ze aanbieden. Dat geeft ons de mogelijkheid om het bijvoorbeeld aan een ander museum te geven.’’