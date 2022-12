Eigenaar bus achtervolgt inbreker tot aan woning, Bergenaar (31) opgepakt

Een baby-spa en andere extra’s bij luxe kinderop­vang De Limoezine: ‘Een feestje om hier te werken’

BERGEN OP ZOOM - Met De Limoezine heeft kinderopvang Le Garage in Bergen op Zoom er een luxe tweede filiaal bij. Dat werd op 5 december geopend door Sinterklaas, die niet per paard maar per BSO-bus arriveerde om het lint door te knippen.

