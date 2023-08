Eerste dag Thoolse braderie brengt stad op de been, morgen is de 45ste kinderbraderie

Zadenspeci­a­list Takii uit de as herrezen: Thoolse vestiging is twee jaar na brand groter dan ooit

Voor Christa Hage, die al zo’n 32 jaar bij zaadveredelingsbedrijf Takii in Sint-Annaland werkt, was de grote brand bij het bedrijf in 2021 een heftige ervaring. De locatiemanager is dan ook blij dat ‘haar’ Takii net is herbouwd en weer draait.