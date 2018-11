Duizenden euro's schade door aanrijding vrachtwagen, maar hotel is gewoon open

SINT-MAARTENSDIJK - Een dag nadat een vrachtauto de gevel ramde, is hotel Het Raedthuys aan de Markt in Sint-Maartensdijk gewoon weer open. ,,Binnen twaalf uur tijd hebben we de entree weer in gebruik genomen”, zegt hoteluitbater Robin van der Land.

Een bouwbedrijf is tot in het vroeg van de avond bezig geweest met een noodreparatie. De zijgevel is afgetimmerd met hout. Dat moet voorkomen dat loszittende stenen op straat belanden. Na de aanrijding met een vrachtwagen, die tegen het verkeer in de Dominee de Bresstraat in reed, staat alleen de binnenmuur nog overeind.

De entree van het hotel is kort na de aanrijding verplaatst naar de Markt. Vandaag kunnen gasten weer door de bestaande ingang naar binnen. ,,De aannemer heeft knap werk verricht”, zegt Van der Land, die met zijn vrouw het hotel runt. ,,Het is een kwestie van tijd voordat de schade is hersteld. Aannemers hebben het druk.”