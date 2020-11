Duiker uit Tholen is de beste Nederlandse onderwaterfilmer: ‘Er is nog zoveel moois te zien’

Corona weet Tholen weer te vinden, maar hoe komt dat?

11 november THOLEN - Zijn het de kerken? Nee, want in het reformatorische bolwerk Reimerswaal hadden dan ook meer besmettingen moeten zijn. Ligt het aan de Brabantse buren? Nee, want de regio Bergen op Zoom week in het voorjaar nauwelijks af van Zeeland. Is de bevolking ouder of zwaarlijviger? Nee, ook niet.