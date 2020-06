Duiker (65) overleden in Scherpenisse

Thoolse aardappel wil in één adem genoemd worden met Hollandse Nieuwe en asperges: ‘Daar is ook altijd een run op’

5 juni De klok van de laatst overgebleven aardappelveiling in Nederland gaat dinsdag weer draaien. In Sint-Annaland, waar de primeur-aardappelen onder de hamer gaan. Veilingdirecteur David Hage legt uit wat daar zo bijzonder aan is.