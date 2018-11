Dronken vrachtwagenchauffeur verdwaalt onderweg naar Brussel en eindigt bij Tholen

Tientallen kunste­naars zoomen in op Lage Landen

25 november BERGEN OP ZOOM - Tientallen kunstenaars uit Bergen op Zoom, West-Brabant en zelfs Vlaanderen haken in op Lage Landen, schatten uit 't Rijks, de rondreizende expositie met kunst van het Rijksmuseum die in februari volgend jaar in Het Markiezenhof landt. En dat is veel meer dan verwacht.