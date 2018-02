Drie billboards buiten Ossendrecht, voor Poetin

OSSENDRECHT - De Russische leider Poetin wordt ervan beschuldigd wereldwijd nepnieuws te laten verspreiden via internet. Niet op de digitale snelweg, maar langs de A4 bij Ossendrecht kreeg de president in 2017 tot drie keer toe steun met enorme borden op een boerenkar. Was getekend: Hugo Jansen (66), belezen teler van suikermais.

'Drie billboards buiten Ossendrecht', het klinkt als een actuele filmtitel. Deze krant ontdekte wie achter de anonieme uitingen zit. En waarom. Uitgebreid doet Hugo Jansen zijn relaas. Hij pleit voor een open discussie en kondigt nieuwe borden aan.

Volledig scherm De tweet van NOS-correspondent Jeroen Wollaars over het eerste pro-Russische billboard van Hugo Jansen langs de A4. © Peter de Brie Het eerste paneel dat de bioboer in mei in de berm plantte, raasde in Rusland over websites en Facebook, zo twitterde NOS-correspondent Jeroen Wollaars. Jansens Engelse tekst luidde, vrij vertaald: 'Rusland stopte Hitler, niet Amerika. 26 miljoen Russen stierven. Spasiba! Bedankt!'

Quote Hitler is voor 80 procent door de Russen verslagen. Zonder hun enorme offers waren we nooit bevrijd Hugo Jansen Jansen maakte zich boos omdat Poetin achteraan moest staan bij een herdenking van de landing in Normandië. ,,Schandalig. De Russen versloegen 228 Duitse divisies, de geallieerden 58. Hitler is voor 80 procent door Rusland verslagen. Zonder hun enorme offers waren we nooit bevrijd."

Ook vindt hij dat Rusland en zijn president in westerse media te negatief worden afgeschilderd. ,,Elke week nieuwe beschuldigingen, maar nooit zag ik één bewijs. Deskundigen die pro-Russisch zijn hoor je nooit bij de NPO."

Volledig scherm In de hoogtijdagen van de Occupybeweging koos Hugo Jansen ervoor om niet zoals zo velen aan te schuiven in de Randstad, maar sloeg in zijn eentje een tentje op in hartje Breda om met mensen in discussie te gaan. © Else Loof In 1990 maakte Jansen voor actiegroep 'Hek van de Dam' pamfletten op zijn matrixprintertje tegen een logistiek park in de Ossendrechtse polders. Dat kwam er niet. Toen de Occupybeweging in 2011 massaal tentjes opsloeg in de Randstad, ging hij in zijn eentje discussies aan op de Grote Markt in Breda.

Quote Ik ben twee tandjes fanatieker dan anderen. Als ik boos word, kan ik niet zwijgen Hugo Jansen De oud-student psychologie kent zijn aard. ,,Ik ben twee tandjes fanatieker dan anderen. Als ik boos word, kan ik niet zwijgen." Sinds 2008 verdiept hij zich in de veroorzakers van de financiële crisis en het ontstaan van recente oorlogen. ,,Boeiender dan suikermais. Mijn personeel houdt het bedrijf wel draaiend."

Zeker 30 uur per week speurt hij op internet naar krachten die bepalen wat er in de wereld gebeurt. Zo verzamelde hij 520 (!) A4'tjes met links naar documenten. Zijn conclusie: ,,Niet Rusland is de gevaarlijkste agressor, maar Amerika. De VS spreken steeds vaker over een atoomoorlog die ze zouden kunnen winnen. Erg zorgelijk."

Als kwade genius ziet Jansen de 'neocons', neoconservatieven met invloed in het Witte Huis, Congres, Pentagon en CIA. Hij wijst op hun denktank 'Project for a new American Century' , met Dick Cheney en Donald Rumsfeld.

,,Ze willen nóg 100 jaar Amerikaanse dominantie, te land, op zee, in de lucht, in cyberspace. Dus hebben ze militairen in 150 landen. Wie dat niet aanvaardt, storten ze in chaos, zoals Afghanistan, Irak, Libië en Syrië."

Martelen

De VS vielen Irak binnen vanwege 'bewijs' over massavernietigingswapens, maar die zijn nooit gevonden. ,,Amerika stuurde alle soldaten en agenten naar huis, gaven de sjiieten de macht en leerde hen soennieten te martelen. Zo ontstond de burgeroorlog die Irak kapot maakt. Maar dat lees je hier niet."

Hij wel, in zijn sobere boerderijwoning surfend op het wereldwijde web. ,,Zodra een moslimland modern werd, steunde Amerika er fanatieke moslims: tegen Khadaffi, Saddam, Assad. Maar Saoedi-Arabië, extreem religieus en achterlijk, geven ze geld en wapens. Dat land leidt extremisten op en betaalt imams en moskeeën, ook bij ons."

Volledig scherm Het tweede bord dat Hugo Jansen langs de A4 van Ossendrecht naar Antwerpen plaatste, somt de 33 landen op die sinds 1946 door Amerika gebombardeerd zijn. ,,Feiten, verifieer maar." © Tonny Presser © 2017 Jansen pakt zijn wereldbol. ,,Kijk, Rusland grenst over 22.000 kilometer aan veertien landen, Amerika alleen aan Canada en Mexico. De Russen geven 50 miljard aan defensie uit, de Amerikanen 700 miljard!" Dus plaatste hij een tweede bord: 'America bombed 33 countries'. ,,Sinds 1946, elk land staat erbij. Feiten die iedereen kan verifiëren."

Rusland is niet heilig en bewaakt zijn invloedssfeer, maar gaat militair nooit zo vaak en zo ver 'van huis', stelt Jansen. En Afghanistan in 1979 dan? Gesterkt door nog een bak koffie, lepelt hij uit het blote hoofd artikelen en deskundigen op die op Amerikaanse uitlokking duiden.

Of Syrië? Weer volgt moeiteloos een minutenlange monoloog. ,,De onvrede daar is door de VS uitgebuit. Hun Saoedische 'vrienden' steunen er extremisten. Assad vroeg Rusland om hulp, zij vliegen legaal boven Syrië, wij niet. Wil Amerika democratie brengen daar? Kletskoek. Waar hebben ze dat ooit gedaan?"

De Hoop Scheffer

Poetin is door de NAVO-flirt met Oekraïne terecht waakzaam, meent Jansen. ,,De NAVO had beloofd niet oostwaarts uit te breiden." Vernederend voor de Russen, vond VVD-leider Bolkestein destijds al. Zelfs oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer erkende recent dat Poetin in de hoek is gedreven.

Net als Bolkestein toont Jansen begrip voor de annexatie van de Krim. ,,Bij het referendum koos 90 procent voor Rusland. Poetin zette militairen van zijn vloot op de Krim in om verstoring te voorkomen. Erg? Vind ik niet. Als Amerika een land 'helpt', wordt het een puinhoop. Maar op de Krim zijn ze blij met Poetins hulp."

Jansen beseft dat zijn mening tegendraads is, maar gaat geen discussie uit de weg. Ooit kreeg hij een andersgezinde op bezoek die overladen met argumenten het erf weer verliet. ,,We werden het niet eens."

Quote Poetin heeft Rusland weer op poten gezet na de armoe en chaos onder Jeltsin. Logisch dat hij populair is in eigen land Hugo Jansen Dat premier Rutte Rusland dé agressor in Oekraïne noemt, ergert Jansen. ,,De VS gaf 5 miljard dollar uit om daar een pro-Amerikaanse regering te krijgen en besloot nog voor president Janoekovitsj was verdreven wie er premier moest worden. Poetin wil alleen etnische Russen beschermen. Kijk maar naar 'Ukraine on Fire' van Oliver Stone op YouTube."

Volledig scherm In december 2017 zette Hugo Jansen zijn derde en vooralsnog laatste pro-Rusland-billboard langs de A4. © Peter de Brie ,,De ontwrichting van haar buurlanden maakt Rusland kwetsbaar. Dat pikt Poetin niet. Hij had het land juist weer op poten na de armoe en chaos onder Jeltsin. Logisch dat hij zo populair is in eigen land." In december verscheen bord drie bij de A4: 'Media: 'Poetin is slecht'. Hou toch op. Niemand gelooft jullie nog!'

En de trollen en bots die via internet met nepnieuws verkiezingen beïnvloeden? ,,Amerika heeft 17 geheime diensten, maar van Russische bemoeienis is nog geen overtuigend bewijs geleverd. Wél nep is dat Rusland onlangs achter die DDoS-aanvallen zou zitten. Dat bleek een scholier uit Oosterhout..." Een schamper lachje: ,,En onze minister Ollongren kan de website niet noemen waarvoor ze waarschuwt." Dat was nog voor de leugen van minister Zijlstra over Poetins vermeende agressie uitkwam.

Veel media zijn selectief, stelt Jansen. Als voorbeeld geeft hij de ook door hem zo betreurde MH17-ramp. ,,Je ziet een pro-Russische strijder met een knuffel. Frans Timmermans sprak er schande van. Een bruut met zijn trofee, aldus Westerse media. Foute berichtgeving, want later toonde een ander filmpje dat hij de knuffel terug legt, zijn pet afdoet en een kruisje slaat."

Complotten

Of hij zo'n complotgelovige is? ,,Zonder complotten zouden geschiedenisboekjes erg dun worden. Ze hebben altijd bestaan." Jansen toont op internet CIA-memo 1035-960 uit 1967. ,,Vol instructies voor de media. Wie betwijfelde of Kennedy was vermoord door Oswald, moest als 'gekkie' worden neergezet. Nu gelooft minder dan 30 procent van de Amerikanen de officiële lezing nog."

Jansen, die door de VS, Rusland en Afrika reisde, stelt dat hij zeker geen Amerika-hater is. ,,Ik heb veel meer met de Amerikaanse cultuur dan met de Russische. Veel Russen houden ook van Amerikaanse muziek. Maar het doet hen wel pijn dat hun land zo slecht wordt afgeschilderd."

Quote In een land waar duizenden jongeren kijken hoe Enzo Knol online 'boe' zegt en hun ouders willen weten met wie 'Gordon gaat trouwen', kan een extra billboard van mij er ook nog wel bij Hugo Jansen Dat zijn pro-Poetin-houding voortkomt uit zijn huwelijk met de Russische Tatjana, bestrijdt Jansen. ,,Volgens die logica zou ik dan nu weer anti-Rusland moeten zijn, na onze scheiding. Nee, ik heb me pas later zo in Rusland verdiept."

Of je het met Jansen eens bent of niet: menig buitenlandwoordvoerder in Den Haag zou de handen vol hebben aan deze dossiervreter. ,,Ik kan meer tijd in onderzoek steken dan een politicus en de waarheid spreken zonder dat mijn inkomen gevaar loopt."

Ook in 2018 blijft hij borden plaatsen. ,,In een land waar duizenden jongeren kijken hoe Enzo Knol online 'boe' zegt en hun ouders willen weten met wie 'Gordon gaat trouwen', kan zo'n bord van mij er ook nog wel bij."