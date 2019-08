Dode watervogels en vissen bij de Veste in Tholen

Video Visser vindt dode man (76) in water aan de Rijtuigweg in Bergen op Zoom, geen misdrijf

1 augustus BERGEN OP ZOOM - Aan de Rijtuigweg in Bergen op Zoom is woensdagavond een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water van de Ham. De politie laat weten dat het om een man van 76 jaar uit Bergen op Zoom gaat. Hij is niet om het leven gekomen door een misdrijf.