Dode bij Oesterdam is 50-jarige Venezolaan

video Felle brand verwoest keukenwin­kel in Sint Maartens­dijk: ‘Heel familiebe­drijf is verloren’

20 september SINT MAARTENSDIJK - Een uitslaande brand heeft zaterdagavond keukenwinkel Potter aan de Nijverheidsweg in Sint Maartensdijk in de as gelegd. ,,Elk boutje, elk stripje, alles is verloren.”