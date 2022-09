DJ spoort samen met zijn baasje Marijke vermiste honden op: ‘Dit is zijn roeping’

Drie jaar terug liep Marijke Jeroense (54) met DJ (bijna 5) in een bos waar ze een vrouw tegenkwamen die samen met haar eigen hond een vermist hondje aan het zoeken was. ,,Ze zochten een Jack Russeltje van een oudere dame. Dat beestje was ervandoor gegaan toen er vuurwerk onder haar scootmobiel was gegooid.”

DJ, een kruising van een witte Zwitserse witte herder en een Duitse herder, begon meteen rondjes te lopen rond een berg opgestapelde boomstammen. ,,Die vrouw zei ‘hij kan niet onder die boomstammen zit, want daar zit geen opening in’. Maar ik heb een hondenschool gehad en ik weet dat veel honden als ze in een gat zitten gaan draaien en dat gat dichttrappen. Er stond daar ook een man met een kraan en ik vroeg hem of hij toch maar even er een paar boomstammen vanaf wilde halen. Nou, daar was dat hondje.”