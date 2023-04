Dit is hoe vaak er is ingebroken op Tholen

indebuurt.nl In kaart: zoveel soorten bijen vliegen er rond in jouw straat

Bijen zijn zeer nuttige diertjes, want zij verspreiden stuifmeel en dat zorgt voor fruit en bloemen. Ook in Bergen op Zoom vliegen verschillende bijenrassen rond. Benieuwd hoeveel soorten er in jouw straat rondzoemen? Lees dan verder!