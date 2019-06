Dieren opvang bestaat kwart eeuw op Tholen

Brommobiel rijdt tegen geparkeer­de auto in Oud-Vossemeer, bestuurder gewond naar ziekenhuis

17 juni OUD-VOSSEMEER - Een brommobiel is maandagavond tegen een geparkeerde auto gereden in de Secretaris Rijstenbilstraat in Oud-Vossemeer. De bestuurder van de 45km-auto raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.