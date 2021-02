Deze Zeeuwse school negeert kabinet en blijft maandag dicht: ‘Onze verantwoordelijkheid’

Het bestuur van de scholen in de regio rondom Bergen op Zoom is onder meer tot het besluit gekomen vanwege de ‘onduidelijkheid over de opmars van de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant’, schrijft zij. Ook onduidelijkheid over de mogelijke derde golf en de ‘strenge quarantaineregels’ spelen mee.

Scholen na weekend open

Waarom heeft de Lowys Porquin Stichting dit besluit genomen:

- De onduidelijkheid over de opmars van de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant. Hoe besmettelijk zijn deze varianten? Hoe besmettelijk zijn kinderen hierdoor? We krijgen niet duidelijk of en hoeveel onze medewerkers en leerlingen gevaar lopen.

- De bijna zekere derde golf die we kunnen verwachten. Alle signalen staan op rood als we de experts mogen geloven. Wat als de 3de golf sneller dan verwacht doorzet en we weer zijn aangewezen op afstandsonderwijs?

- De strenge quarantaine regels. Onduidelijkheid hoe deze doorwerkt aangaande broertjes en zusjes in de school. Indien een kind van een medewerker in een klas zit die in quarantaine moet, dient dan het hele gezin in quarantaine te gaan en kan de leerkracht dan geen fysiek onderwijs verzorgen?

- De sneltesten. Deze zijn nog niet beschikbaar. Ook is niet duidelijk wanneer dan wel. Bovendien geven veel ouders nu al aan dat ze niet willen dat hun kind getest gaat worden.

- BSO blijft gesloten. Maar hoe kunnen we uitleggen dat TSO dan wel door zou gaan?

- Contacten tussen leerlingen en onderwijspersoneel moet zoveel mogelijk beperkt worden. Dit betekent andere pauzes, andere begin- en eindtijden. Dit vraagt een enorme operatie om dit te plannen en zal per school er uiteraard verschillend uitzien.

- Leerlingen die klachten hebben, moeten naar huis worden gestuurd. Er heerst echter veel onduidelijkheid over het ‘snottebellen-beleid’. Waar ligt de grens in de klachten?

- Het afstand houden dient tussen leerlingen beperkt te worden. Richtlijnen voor onderbouw is in groepjes van 5 kinderen te werken en voor bovenbouw in duo’s te werken. Dit sluit niet aan bij het gedrag van kinderen en ook niet bij het onderwijs anno 2021. Dit getuigt van ouderwets klasgericht onderwijs-denken. Veel scholen hebben het onderwijs anders georganiseerd met leeftijdsgroepen gemengd of per vakgebied het ontwikkelingsniveau bij elkaar. Dit verdient meer uitwerking en aanpassing dan nu meegegeven als richtlijn.

- De carnavalsvakantie in de regio Zuid. De planning van de voorjaarsvakantie is in de regio Zuid anders dan in de rest van Nederland. In onze regio start deze vakantie op maandag 15 februari. Dat zou betekenen dat we voor 5 dagen een volledige organisatie moeten opzetten waarin we rekening moeten houden met de hierboven beschreven maatregelen.