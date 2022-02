Deze onbekende inlichtingendienst was in oorlogsjaren op Tholen actief

Afgebrande Potter Keukens keert na brand terug met showroom Marquardt Küchen: ‘Blij dat ik na mijn grootste nachtmer­rie weer droomkeu­kens kan verkopen’

Potter Keukens in Sint Maartensdijk brandde in september 2020 helemaal af. Ondernemer Peter Potter maakte snel nieuwe plannen en herbouwde zijn bedrijfspand. Morgen is de officiële opening van de keukenzaak. Voortaan werkt die onder de naam Marquardt Küchen, met als nieuwe bedrijfsleider Willy Slager.

10 februari