Deze mensen kregen een lintje op Tholen

Gemeente Tholen begint voedselbos op 1 april

THOLEN - Openbare werken van de gemeente Tholen en communicatiemedewerker Kayleigh Riep bezweren dat het echt waar is. De gemeente Tholen legt een voedselbos aan in de brede grasstrook tussen het parkeerterrein van het gemeentehuis en de Postweg in Tholen. De start is op 1 april.

