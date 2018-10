De oudste vrijwilliger van het Rode Kruis woont in Tholen; Nel Bijl-Vermaas wordt 100 jaar

Want de jarige is met haar honderd jaar de oudste actieve vrijwilliger van het Rode Kruis. In 1967 werd zij lid en nu is zij nog steeds actief. ,,Met haken", legt dochter Marijke de Wilde uit.



,,En nog fanatiek ook, hoor. Iedere maandag gaat ze naar Dalemhof. Daar maken ze dan dekens of kussens. Die worden dan weer verkocht op een braderie of een verkoping in het Anker, waar ze woont. De opbrengst is voor het Rode Kruis. Vorig jaar heeft ze nog een speld gehad van het Rode Kruis omdat ze 50 jaar lid was. "