De Kruittoren is klaar: Piet stoort zich er nog steeds aan, maar Peter en Loes zijn er dolgelukkig

SGP Tholen: ‘Corona is een waarschu­wing van God’

12 november THOLEN - De SGP-fractie in Tholen is er vast van overtuigd dat de uitbraak van het coronavirus een waarschuwing van God is. Terugkeren tot God en zijn geboden is volgens fractievoorzitter Cees Verloop ‘oneindig veel heilzamer dan vertrouwen op de genomen maatregelen of het vinden van een vaccin.’