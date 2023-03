Politie betrapt vanuit touringcar tientallen bestuur­ders die met telefoon in de hand bellen

Agenten hebben afgelopen dinsdag vanuit een touringcar en met onopvallende politieauto’s gecontroleerd of automobilisten op West-Brabantse snelwegen hun telefoon gebruikten achter het stuur. In korte tijd werden 58 bestuurders betrapt die hun mobiel in de hand hielden tijdens het rijden.