De broers Den Haan uit Sint Philipsland bezorgen groente en fruit in Nederland en België: ‘We zijn de grootste online groenteman van het land’

Vers is supervers, onderstreept Gert den Haan. ,,Wie bij ons voor 10.00 uur bestelt, krijgt dezelfde middag of avond zijn pakket. Alles gaat weg vanuit Sint Philipsland. Tot Utrecht en Brussel rijden we zelf. Daarna nemen koeriers het over. We hebben veel geïnvesteerd in betrouwbare logistieke partners. We willen dat de zending snel maar ook ongeschonden aankomt bij de klant. Als je zo'n logistiek netwerk opzet, kost dat in het begin geld. Aanvankelijk reden we soms met slechts twee bestellingen naar Groningen, maar inmiddels hebben we zoveel klanten dat het loont. Bovendien geven we 100 procent garantie. Niet goed is geld terug of de klant kiest een nieuw product. Die service wordt gewaardeerd.”