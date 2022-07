Damesvoetbal in Nederland afgelopen jaren gestegen, zo ook op Tholen

Over dit verhaal

Deze site diende bij de KNVB een verzoek in om cijfers over het aantal vrouwelijke voetballeden per gemeente en per gemeente het aantal clubs dat vrouwenteams heeft. Bij dat laatste is belangrijk te benoemen dat meiden en vrouwen ook in bepaalde leeftijdscategorieën en competities in gemengde teams kunnen voetballen. Bovendien zeggen de cijfers iets over het aantal actieve voetbalsters in die gemeente, oftewel: de cijfers zeggen iets over waar de voetbalsters wonen, niet waar ze voetballen.