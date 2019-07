D66 zet vraagtekens bij verzilting Volkerak-Zoommeer

Politie vindt bijna 200 hennepstek­ken in tuin Sint Annaland, bewoner (20) aangehou­den

10:45 SINT ANNALAND - Een 20-jarige bewoner van een huis aan de Hoenderweg in Sint Annaland is donderdag aangehouden nadat in zijn tuin dertien hennepplanten en 192 hennepstekken waren gevonden.