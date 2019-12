Cruiseschepen voorlopig niet naar Tholen

THOLEN – Cruiseschepen die aanleggen in de Thoolse haven en voor een economische impuls zorgen: het zal nog jaren duren voor het zo ver is. Volgens wethouder Frank Hommel is de stad pas in 2026 interessant voor rederijen.

Dat komt omdat Tholen moet wachten op de plannen in Willemstad. Jaarlijks meren daar al zo’n tweehonderd schepen aan, maar er zijn plannen voor een nieuwe aanlegsteiger die ervoor kan zorgen dat dat veel meer wordt. ,,De rederijen zijn de markt”, zei Hommel maandagavond in de commissievergadering. ,,Pas als Willemstad als bestemming vol is, komt Tholen in beeld.”

Volgens Hommel hebben rederijen Tholen al wel in het oog als aanlegplaats. Bovendien zou de stad ook kunnen profiteren van schepen die bijvoorbeeld in Willemstad aanleggen. Hommel: ,,Grofweg een derde van de passagiers trekt de regio in als ze zijn aangemeerd. Je kunt die toeristen ook verleiden naar hier te komen naast Kinderdijk, Rotterdam en Dordrecht.”

Tholen is net als Schouwen-Duiveland, Veere, en Terneuzen als Zeeuwse gemeente betrokken bij een samenwerkingsverband dat er voor moet zorgen dat het gebied meer in beeld komt bij organisatoren van riviercruises. Volgend jaar laten ze zien wat de omgeving te bieden heeft. Volgens Hommel is Tholen opgenomen in twee routes die interessant kunnen zijn voor rederijen. ,,Maar we kunnen dat productenboek ook bij busmaatschappijen aanbieden.”