Cristina schreef een spraakmakende roman over lesbische liefde

BERGEN OP ZOOM/VALENCIA - Ze neemt geen blad voor de mond, niet meer tenminste. Cristina Danneels (36), opgegroeid in Bergen op Zoom en al jaren thuis in het Spaanse Valencia, wist als meisje al dat ze op meisjes valt. Maar in een gelovig christelijk gezin schreeuw je zoiets niet van de daken. Cristina worstelde en kwam boven. Haar onlangs verschenen debuutroman Niet dat soort meisje is een onverbloemde lofzang op de vrouwenliefde. ,,Ook veel heterovrouwen zijn nieuwsgierig naar vrijen met een vrouw.''

U draagt het boek op aan uw overleden moeder die het misschien vanaf haar 'wolkje' gaat lezen met het welgemeende advies om de 'seksscènes in godsnaam over te slaan'...

Volledig scherm Cristina Danneels is geboren in Halsteren, ging naar school in Bergen op Zoom en woont nu in Spanje. Haar debuutroman 'Niet dat soort meisje' is een ode aan de lesbische liefde. © Cristina Danneels ,,Mama is de allersterkste persoon die ik heb gekend. Vroeger thuis stond het geloof op de eerste plaats. Op zondag braaf naar de kerk. Ik geloofde toen beslist in een God, een hemel en zeker in een hel. In mijn jeugdige naïviteit had ik niet het gevoel dat mijn ouders open zouden staan voor mijn seksuele geaardheid. Zelf zou ik al branden in de hel, maar door mijn schuld zouden ook mijn ouders daar terecht komen. Daar was ik echt bang voor. Geleidelijk aan ging ik mij hard afzetten tegen alles dat met geloof van doen heeft. Volgens mij is het onmogelijk dat een God, die alleen maar liefde geeft, tegelijkertijd veel moeite heeft met homoseksuelen. God is in dat geval een grote huichelaar of hij bestaat eenvoudigweg niet. Ik ga uit van het laatste. Maar mijn christelijke opvoeding zorgde er wel voor dat ik mijn lesbische gevoelens wegstopte. Met angst en beven heb ik het uiteindelijk toch mijn ouders verteld. Cristientje kwam dus uit de kast. Ik was op het ergste voorbereid, maar mama en papa waren vol begrip. Ze reageerden alsof ik ze vertelde dat ik boerenkool eigenlijk lekkerder vind dan spruitjes! Het was de allerliefste reactie ooit. Ik vreesde hel en verdoemenis, maar belandde in de hemel.''

Quote Ik zou branden in de hel en door mijn schuld zouden ook mijn ouders daar terechtko­men Cristina Danneels

De hoofdpersoon in uw boek heet ook Cristina, een zelfbewuste en tikkeltje 'stoute' vrouw die de dames graag het hof maakt en geniet van de seks. Is die Cristina dezelfde als Cristina Danneels?

,,Ik vind het leuk om mensen op het verkeerde been te zetten. Iedereen gaat ervan uit dat het boek autobiografisch is, maar dat is dus niet zo. Zie de Cristina in het boek als iemand in mijn fantasie. Iedereen heeft stiekeme fantasieën. Die heb ik opgeschreven. De Christina in mijn fantasie durft alles dat ik nooit zo durven, maar stiekem wel wil. Op Facebook heb ik altijd het hoogste woord, maar in werkelijkheid ben ik best verlegen. Er zijn heel weinig boeken die een geloofwaardig beeld geven van de vrouwenliefde. Ik noem het beestje gewoon bij de naam, beschrijf dus ook expliciet de seksuele handelingen. Ben zelf alweer een tijdje vrijgezel. Ik ben verdomd goed in single zijn en slecht in relaties. Ben ook ongelooflijk kieskeurig. Maar dat betekent niet dat ik als een non door het leven ga. Ik houd van flirten, ik houd van het gevoel om verliefd te zijn en ja, ik houd ook van seks. Vroeger op school in Bergen op Zoom maakte ik er al geen geheim van dat ik op meisjes val. Ik weiger om mezelf te verloochenen.

Hoe viel dat in die tijd bij klasgenoten en vriendinnen?

,,Pfff, ik weet wat het is om gepest en genegeerd te worden. Ik was ineens 'die vieze pot van Danneels'. Het duurde een tijdje voordat ik door had wat dat betekende. Ik was geen meisje, geen vriendin van, ik was een pot. Dat leidde soms tot rare situaties; dat andere meisjes zich in mijn aanwezigheid niet durfden om te kleden. Een paar van die vrolijke meiden stelde een keer voor dat het misschien beter was als ik mij voortaan bij de jongens zou verkleden. Toch overwint altijd het eerlijke gevoel. Bijna twintig jaar geleden beleefde ik mijn eerste seksuele ervaring met mijn beste vriendin. Toen was het spreekwoordelijke hek van de dam. Ha, ha.

Quote Ik was geen meisje, geen vriendin van, ik was alleen die vieze pot van Danneels Cristina Danneels

U woont in Spanje en schrijft daar ook voor het Nederlandstalige blad Viva! Magazine. Waarom bent u uit Nederland vertrokken?

,,Toen ik mijn vwo-diploma aan 't Rijks in Bergen op Zoom behaalde, had ik het wel zo'n beetje gezien in Nederland. Ik was net iets te vaak gepest, het liep even niet lekker binnen de familie en ik zocht avontuur. Ben op de gok naar Spanje gegaan, heb zo'n beetje aan elke kust gewoond en had allerlei baantjes. In Valencia leerde ik een Zuid-Afrikaanse wielrenster kennen. Smoorverliefd ben ik haar achterna gegaan naar Kaapstad. Toen het uit ging en het klimaat in Zuid-Afrika tegenover blanken verslechterde, ben ik weer fulltime in Valencia gaan wonen. Ik heb hier m'n leventje op de rit.

Hoe belangrijk is schrijven voor u? Is deze roman het begin van een lange auteurscarrière?

,,Schrijven helpt om mezelf te uiten. Door stembandverlamming praat ik moeilijk. Mijn stem is hees of valt weg. Met sociale media heb je amper meer een stem nodig. Maar als iets mij hoog zit, val ik terug op het schrijven. Mijn beste columns schrijf ik op dat soort momenten.''

Roman 'Niet dat soort meisje' (316 pagina's, ISBN: 9789463673693) is te koop bij de betere boekhandel, bol.com, bruna.nl en via www.cristinadanneels.nl. Prijs: € 22,50 (paperback) en € 7,99 (E-book).