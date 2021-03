Consternatie na vondst van auto in Thoolse haven - maar brandweer had die er zelf ingegooid

Brede school in Sint-Maartens­dijk krijgt meer gebruikers en minder hoogte

15 februari SINT-MAARTENSDIJK - De toekomstige brede school in Sint-Maartensdijk wordt nog breder dan eerder werd gedacht. Op twee manieren. Om te beginnen krijgt het gebouw waarschijnlijk meer gebruikers. Bovendien is besloten niet de hoogte in te gaan, maar alle lokalen en andere ruimtes op de begane grond te huisvesten.